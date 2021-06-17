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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات بالوجه البحري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على خطي (القاهرة / منوف / طنطا / الإسكندرية والعكس)، و(القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس)، وذلك اعتبارا من السبت 20/6/2021 بعربات محسنة.

وجاءت القطارات المعدلة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كالتالي:

أولا: خط (القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس).

- قطار 119 إكسبريس (القاهرة / منوف / طنطا / الإسكندرية) بعدد 10 عربات.
- قطار 118 إكسبريس (الإسكندرية / طنطا / منوف / القاهرة) بعدد 10 عربات.

ثانيا: خط (القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس).

- قطار 687 إكسبريس (القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود) بعدد 10 عربات.

وأكدت الهيئة، على أنه يعود يوم 21/6/2021 العمل بقطار 666 إكسبريس (إيتاي البارود / الخطاطبة / القاهرة) بنفس العربات والتركيب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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