عودة فإيقاف وإعلان الإصابة بالسكري.. ريهام سعيد وصبايا الخير في 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار"، توقف برنامج "صبايا الخير" بعد انتهاء مدة التعاقد، مؤكدةً أنها ستحصل خلال الفترة المقبلة على استراحة وإجازة صيف، ثم ستتواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل. وفي لايف جديد لها، الأربعاء، أكدت ريهام إصابتها بمرض السكري بناء على التحاليل الأخيرة التي أجرتها وظهرت نتائجها مؤخرا.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما حدث مع ريهام سعيد خلال 6 أشهر قدمت فيها برنامج "صبايا الخير" بعد عودتها إلى الشاشة مجددًا من خلاله، حتى توقفه:

1-

بدأت ريهام سعيد أولى حلقاتها بقولها: "سعيدة جدًّا بالإطلال عليكم من خلال شبكة (النهار) بعد عامين مرَّا كوقت طويل جدًّا، ومهما أقول وحشتوني مش هاقدر أعبر عن كمية الاشتياق والرغبة في إني أقدم أحسن من اللي قدمته".

وأضافت سعيد: "صبايا الخير هيعمل طفرة في عمل الخير.. حاولنا نقضي حوائج الناس الفترة الماضية؛ ولكن سنحاول عمل أضعاف أضعاف ما فعلناه".

2-

بعد أيام قليلة من بدء البرنامج، أثارت ريهام سعيد أزمة بسبب حلقة قدمتها عن صيد الثعالب، وهو ما لاقى غضبًا شديدًا تجاهها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء عليه أعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن الحلقة، مؤكدة أن هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وأكدت "شبكة قنوات النهار" أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة لها؛ بما فيها "يوتيوب" والسوشيال ميديا.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة "النهار".

وأصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين القرار رقم ٢٣ لسنة٢٠٢٠ والذي يقضي بإنذار ريهام سعيد بعدم تكرار تلك المخالفات، والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني مع السماح لها بممارسة النشاط الإعلامي.

3-

في أعقاب ذلك، وجهت ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "على قَد ما زعلت إني اتهاجمت واتجرحت كتير فرحت أوي إن ناس كتير بقت رحيمة بالحيوانات، أنا باعتذر على أي مشهد فيه إساءة لأي حد؛ خصوصًا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان".

وأضافت ريهام سعيد: "باعتذر إني تسببت في أي أذى لأي حد فيكم، لكن لازم تكونوا متأكدين إني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة 18 سنة وأكيد مش محتاجة أي شهرة ولا مشاهدة، الهدف الوحيد هو تقديم محتوى محترم صادق ومفيد، وكنت عايزة أسلط الضوء على مهمة الصيد اللي موجودة في كل أنحاء العالم بمميزاتها وعيوبها.. حبيت أقدم الحقيقة وأزود معلومة جديدة، هي دي نيتي بس".

4-

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، خلال الأيام الماضية، إلى انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقتها التي استضافت فيها اليوتيوبر "أم نور"، الشهيرة بمقاطع "الكفتة في غرفة النوم"، وما سبقها من برومو تشويقي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت الإعلامية في الإعلان الترويجي للحلقة، وهي تتحدث من داخل غرفة أم نور، قائلة: "أم نور عاملة حالة، وفيديوهات ورقص دمها خفيف، وبتعمل كفتة حلوة أوي".

5-

أعلنت ريهام سعيد توقف برنامجها على قناة "النهار" بعد انتهاء تعاقدها، نافيةً ما إذا كان لحلقة "أم نور" التي واجهت انتقادات بسببها، أية علاقة بوقف البرنامج.

6-

أكدت ريهام سعيد إصابتها بمرض السكري، وقالت في لايف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: "أنا طلعت تحاليلي أوحش حاجة والحمدلله وهو من التحاليل اللي ضايقتني أوي بخصوص السكر.. أنا اكتشفت أن جالي سكر ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي، لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي وكنت دايما بقول أن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته.. السكر للأسف حاجة بشعة ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش ودي حاجة صعبة أوي وسط اللي بنعيشه حاليا، لأن إحساس الظلم أكتر حاجة بتوجع وبتصايق، وعايزة أنصحكم ما تجوش أبدا على نفسكم ومفيش حاجة مستاهلة لأن كله بتدابير ربنا، وأهم حاجة لو ليكم أعداء زي ما الرئيس قال: لما تكون عايز ترد على منتقديك ما تقعدش ترد على كل واحد".