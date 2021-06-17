شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: لدينا 3395 طن أسمدة أزوتية أرصدة في المخازن ولا يوجد أزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إنه لا يوجد أزمة في الأسمدة الازوتية بالنسبة للمحافظة فيما يتعلق بالمحاصيل الصيفية حتى الآن، سواء من اليوريا والنترات.

وأوضح «صالح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأرصدة الموجودة في المخازن يبلغ حصرها 3395 طن، بواقع ٢٢٢٢ طن يوريا و١١٧٣ طن نترات، مشيرا إلى تسلم المديرية شحنات اضافية جديدة على فترات حتى نهاية الموسم الصيفى، مضيفا أنه كمدير للمديرية والمهندسة أميرة الأحمدي مدير عام التعاون يجريان جولات دورية يومية على الجمعيات والمخازن لمتابعة الأرصدة المسجلة لديها لمتابعة الصرف للمزارعين طبقاً للمقررات السمادية وتعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بخصوص الزراعات الصيفية، قال وكيل الوزارة إنه تم تخصيص 8911 فدان لزراعة محصول الذرة الشامية، و420 فدان للسمسم و157 فدان لمحصول الأرز و950 فدان لمحصول القطن للعام الزراعى 2021.

ووجه وكيل الوزارة بتسهيل مهمة اللجان المشكلة من قبل وزير الزراعة لمتابعة الأسمدة الازوتية وتذليل العقبات لإتمام اللجان عملها على أفضل وجه، خاصة وأن المديرية لديها رصيد متوفر من الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوى الماضي، بحوالى 3001 طن من سماد اليوريا والنترات بمعدل 2117 طن يوريا و884 نترات، وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد بجميع المخازن.

وعن أسعار الأسمدة المدعمة في الجمعيات، قال إن سعر شيكارة سماد اليوريا بـ 156 جنيها وسعر الطن بـ3300 جنيه، فيما يصل سعر شيكارة سماد اليوريا في السوق الحر بـ 210 جنيهات وسعر الطن 4200 جنيه، لسعر شيكارة سماد النترات المدعم في الجمعيات الزراعية بـ161 جنيها وسعر الطن 3220 جنيها، فيما يبلغ سعر شيكارة سماد النترات في السوق الحر بـ225 جنيها وسعر الطن بـ 4500 جنيها.