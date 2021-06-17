شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يترأس لجنة إدارة منظومة العمران لمتابعة موقف التراخيص الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، لجنة إدارة منظومة العمران، لمتابعة الموقف الحالي للاشتراطات البنائية والخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، المطبقة بمدينة الفيوم في الأول من شهر مايو الماضي، استعداداً لتطبيقها بباقي مراكز المحافظة، لتلافي أي معوقات أو إشكاليات تواجه إجراءات التراخيص الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس هشام والي نقيب مهندسي الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة مدير مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والمهندس هاني الحسيني مدير المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران بمدينة الفيوم، ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم ، أن الاجتماع تناول الوقوف على آخر إجراءات منظومة التراخيص الجديدة بناء على الاشتراطات البنائية الجديدة، وعدد الطلبات التى قدمت، وما تم اتخاذه حيالها، وأهم الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على وضع ضوابط محكمة للتراخيص الجديدة، وحصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، فضلاً عن نقابة المهندسين، مع العمل على حصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 متراً، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير.

وأشار المحافظ إلى أهمية تحليل كل جزئيات المنظومة لتلافي أي معوقات لتنفيذها، مع وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، مشدداً على وضع تصور كامل وخطوط ثابتة بملامح واضحة لإجراءات التراخيص، مع مراعاة كل تفاصيل هذه الإجراءات، ووضع دورة مستندية لطلب الترخيص، والعمل على تجاوز أى معوقات تيسيراً على المواطنين.

وفي السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج شهادات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء في الأول من مايو الماضي حتى الآن، والتنسيق مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة هذه الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتاً إلى أنه جاري الربط مع نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة.

وأضاف نائب المحافظ أنه يجري الرفع المساحي للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع طلبات استئناف الاعمال المقدمة من المواطنين بواسطة لجنة مراجعة التراخيص، وكذا موقف حصر قطع الاراضي الفضاء والشوارع والمحاور بنطاق المدينة وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتي لم يتم تسليمها للمواطنين، مع وضع مقترح بالمعوقات والمقترحات الخاصة بالمحافظة لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بمجلس الوزراء.

ومن جهته، ااستعرض مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، موقف المنظومة الجديدة وبعض الاحتياجات لسرعة إنهاء الأعمال.

يذكر أن المحافظ قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.