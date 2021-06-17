شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.