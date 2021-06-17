شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة الاستعدادات للامتحانات الثانوية الأزهرية.. توفير كواشف الحرارة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء العد التنازلى لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية، التى تنطلق يوم السبت 19 يونيو الجارى وتنتهى يوم 1 أغسطس المقبل، وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته للامتحانات حيث كشف الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه تم توفير الاحتياجات اللازمة اللامتحانات، وتوفير كواشف أجهزة الحرارة، كما تم التنبيه على المناطق الأزهرية أثناء الامتحانات أن تقوم بتعقيم اللجان وتوفير المطهرات ومقياس الحرارة بكل لجنة، منوها بأن هناك مجموعة من التعليمات الخاصة بالامتحانات تم توزيعها على المناطق يجب الالتزام بها قبل وأثناء الامتحانات، أبرزها زيادة مقار اللجان والتأكد من صلاحيتها لأداء الامتحان ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لوجود الطبيب أو الزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التى يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب وكيل الأزهر وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

كما تم التنبيه على ضرورة المرور على اللجان من قبل قيادات المنطقة، وإجراء متابعة خاصة الامتحانات طلاب العلوم الإسلامية، كما تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لعقد الامتحانات، حيث تم عقد مقابلات للمتقدمين لرئاسة اللجان ومساعديهم، واختيار عدد كبير من المتقدمين وتم عقد دورة تدريبية "أون لاين" لتدريبهم على رئاسة اللجان وكيفية التعامل فى المواقف المختلفة داخل اللجان .

كما كشف أنه سيتم إعطاء اللقاح لجميع المراقبين والملاحظين بالمناطق وأعضاء الكنترول ضد فيروس کورونا المستجد قبل بدء الامتحانات، مضيفا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 130 ألفا و800 طالب وطالبة من جميع المناطق وجميع الشعب، منهم 178 طالبا من معهد الشعبة الإسلامية، وتم تخصيص معهد أحمد الليبى ليكون مقرا للكنترول باعتباره مكان مناسب وجيد التهوية، وبه العديد من الغرف التى يمكن استخدامها خلال أعمال الكنترول مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل وخارج الكنترول، مع الالتزام بتقليل الأعداد داخل الحجرات، منوها بأن عدد العاملين بالكنترول هذا العام لا يقل عن 1200 من المصححين والعمال والأمن وجميعهم موزع بشكل جيد بحيث هناك تقليل فى عدد الأعضاء داخل الغرف مع التزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وكل عضو لديه مواده الخاصة من أدوات التعقيم وأدوات التصحيح .

كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من توفير المواد اللازمة كالمطهرات والتعقيم الدورى للجان قبل وبعد عقد الامتحانات، وعدم دخول الطلاب أو المراقبين دون ارتداء الكمامات، والتأكد من هوية الطلاب الممتحنين، ووضع كاشف حرارة بكل لجنة لمتابعة الطلاب، ووجود زائر أو زائرة صحية بكل لجنة للضرورة والحالات الطارئة، وتخصيص غرف للعزل بكل لجنة أيضا لحالات الضرورة والمتابعة لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بالمنطقة وغرفة العمليات بالقطاع .