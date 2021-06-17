شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عزل قصر العينى: انتظام تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا لمنع انتشار العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحديدى، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، المخصصة لعزل حالات إصابة بفيروس كورونا، أن هناك انتظاما فى تطعيم الفرق الطبية بلقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك إقبالا فى الفترة الحالية من الأطقم الطبية للحصول على لقاح فيروس كورونا .

وأضاف مدير مستشفى عزل قصر العينى الفرنساوى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك أهمية كبيرة من التطعيم بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لمحاصرة انتشار العدوى .

وتابع أن هناك تراجع فى إصابات فيروس كورونا فى الفترة الحالية ارتفاع لنسبة التعافى من الفيروس بين المصابين المحجوزين فى المستشفى تصل إلى 95%.

وكان الدكتور عمرو الحديدى، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى المخصصة لعزل حالات كورونا، كشف أنه فى حالة حصول أى مواطن على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمختلف أنواعه سواء سينوفارم أو أسترازينكا ثم أصيب بفيروس كورونا فإنه من المفترض أن يؤجل الحصول على الجرعة الثانية بعد مرور 30 يوما فقط من التعافى من الإصابة بكوفيد 19.

وأضاف الدكتور عمرو الحديدى، أنه فى حالة الحجز للحصول على الجرعة الأولى من فيروس كورونا وأصيب الحاجز للقاح بكورونا وقد حل موعد الحصول على اللقاح فعليه تأجيل الحصول عليه لمدة 30 يوما فقط، لافتا إلى أنه فى البداية كانت الدراسات والبحوث نشير إلى الانتظار لمدة 90 يوما ولكن مؤخرا يتم الاكتفاء بمرور 30 يوما على التعافى من الفيروس.

