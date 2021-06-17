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إنشاء طريق بطول 2 كيلومتر بقرية النثيلة في وسط سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء طريق بطول 2 كيلومتر بقرية النثيلة في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة نخل بشمال سيناء عن أنشاء طريق بطولة 2 كيلومتر بقرية النثيلة بوسط سيناء، ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها السيد الرئيس لتطوير القري الأكثر احتياجا.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، أن الطريق يقوم بتنفيذه جهاز تعمير سيناء من الخطة الاستثمارية الخاصة بالجهاز، ضمن عدد من المشروعات الاخري في منطقة وسط سيناء لخدمة المواطنين.

أضاف فرج أنه يجري ايضا إنشاء خزانات مياه بمدينة نخل، للاستفادة من مياه السيول والأمطار في الري والزراعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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