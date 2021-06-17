شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهرية شمال سيناء» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الازهرية بشمال سيناء أسماء الفائزين في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للقرآن الكريم للمناطق الأزهرية.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أنه فاز بالمسابقة عدد 28 متسابقًا من حفظة القران الكريم، وانه سيتم تحديد موعد صرف الجوائز المالية للطلاب الفائزين قريبًا.

وتعد مسابقة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحفظ القرآن الكريم، مسابقة سنوية كبرى تقيمها إدارة شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المستويات، لطلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة للأزهر الشريف والأهلية الخاضعة الإشراف الأزهر، وذلك بمجموع جوائز تصل لـ 23 مليون جنيه.