شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 70 قرية بالجيزة الحيز العمرانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد 70 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط وحى الوراق.
- قرى مسجد موسى وبنى صالح وصول والقبايات وكفر الواصلين وكداية والصالحية والرقة البحرية والرقة القبلية وقرية كفر قنديل والكريمات ودير الميمون والخرمان .
- قرى الديسمى وأسكر والودى وعرب الحصار والجزيرة الشقراء والأقواز والمنشى والفهميين وغمازة الصغرى ونجوع العرب و الحى وعرب الحصار البحرية وكفر طرخان .
- قرى برك الخيام وناهيا و المعتمدية
- قرى سقيل والكوم الاحمر والبراجيل وبشتيل
- قرى طناش ونزلة الزمر وجزيرة محمد
- قرى وردان و بنى سلامة والمنصورية وعزبة محمود عبد الصمد .
- قرى كفر قاسم والمقطافية و منشأه أبو العباس و ميت القائد و العامريه و كفر عمار والناصريه وجرزا والبرغوثي والقطورى و كفر جرزا والرقة الغربية و أبو رويش و كفر الضبعي و برنشت واللهيبى وبدسا وكفر الرفاعى وكفر حميد والدناوية وطهما ومنشأة عبد السيد والمساندة و بيدف وكفر شحاته واللشت و الجمله وبهما والمتانيا .
- قريتى أم حنان والشيخ عتمان .
- يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية لحصول على التراخيص اللازمة للبناء.
- تخضع القرى الى الاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.