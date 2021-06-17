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دخول 70 قرية بالجيزة الحيز العمرانى.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد 70 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط وحى الوراق.
 

مركز أطفيح

- قرى مسجد موسى وبنى صالح وصول والقبايات وكفر الواصلين وكداية والصالحية والرقة البحرية والرقة القبلية وقرية كفر قنديل والكريمات ودير الميمون والخرمان .
 

مركز الصف

- قرى الديسمى وأسكر والودى وعرب الحصار والجزيرة الشقراء والأقواز والمنشى والفهميين وغمازة الصغرى ونجوع العرب و الحى وعرب الحصار البحرية وكفر طرخان .
 

مركز كرداسة

- قرى برك الخيام وناهيا و المعتمدية
 

مركز أوسيم

- قرى سقيل والكوم الاحمر والبراجيل وبشتيل
 

حى الوراق

- قرى طناش ونزلة الزمر وجزيرة محمد
 

مركز منشأة القناطر

 - قرى وردان و بنى سلامة والمنصورية وعزبة محمود عبد الصمد .
 

مركز العياط

- قرى كفر قاسم والمقطافية و منشأه أبو العباس و ميت القائد و العامريه و كفر عمار والناصريه وجرزا والبرغوثي والقطورى و كفر جرزا والرقة الغربية و أبو رويش و كفر الضبعي و برنشت واللهيبى وبدسا وكفر الرفاعى وكفر حميد والدناوية وطهما ومنشأة عبد السيد والمساندة و بيدف وكفر شحاته واللشت و الجمله وبهما والمتانيا .
 

مدينة الحوامدية

- قريتى أم حنان والشيخ عتمان .

- يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية لحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

- تخضع القرى الى الاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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