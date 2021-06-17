شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية سبتمبر وتصل للحبس وسحب الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الداخلية من بداية سبتمبر المقبل تطبيق غرامة عدم تركيب المصلق الإلكتروني، حيث سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وتشمل العقوبات "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة "ذات ملصق إلكترونى" واستلام الملصق الإلكترونى، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.