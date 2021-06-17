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86% من القراء يؤيدون مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص، أيد غالبية القراء مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص.

وأيد 86% من القراء مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص، بينما عارض 14% من القراء مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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