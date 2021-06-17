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شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يؤيدون مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص، أيد غالبية القراء مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص.
وأيد 86% من القراء مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص، بينما عارض 14% من القراء مطالب وضع حزمة تحفيزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص.