شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: قريبا إطلاق المرحلة الثانية لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير كل الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، ويتم العمل على فتح مراكز للتأهيل وتوفير الأطراف الصناعية، لافتة إلى وجود 134 مؤسسة استضافة كما تم العمل على قانون ذوى الإعاقة وصدر فى عام 2018، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية عام 2019.

وأضافت الوزيرة أنه تم إصدار 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة فى المرحلة الأولى، ونعد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية بالتنسيق مع وزارة الصحة للكشف على الأشخاص وتحديد إعاقتهم.

وتجرى الوزارة حاليا حوارا مجتمعيا بشأن مشروع قانون مقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.