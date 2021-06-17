شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحمى الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار × 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
1- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.
2- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).
3- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك منافذ خاصة بتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3-من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
4-من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم .23421479 .
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).