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اعرف ازاى تحمى الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار × 3 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من التذبذب والتى قد تتسبب فى ماس كهربائى، وهى كالآتى:

 

1- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

 

2- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).

 

3- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك  منافذ خاصة بتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3-من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

 

4-من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

 

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  .23421479 .

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476  (داخلي 154).

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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