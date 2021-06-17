شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط امتحانات الثانوية العامة والإجابة فى البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وآليات عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، المقرر انطلاقها 10 يوليو المقبل، موضحة أن الامتحانات تعقد بنظام الكتاب المفتوح، حيث يسمح للطالب دخول لجنة الاختبارات بالكتاب المدرسى.ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى ضوابط امتحانات الثانوية العامة، 2021، على النحو التالى:

ـ تعقد امتحانات الثانوية العامة من السبت 10 يوليو 2021.

ـ تعقد امتحانات طلاب الشعبة العلمية في أيام مستقلة عن أيام امتحانات الشعبة الأدبية.

ـ امتحان مختلف لكل شعبة فى مواد العربى والإنجليزي واللغة الثانية.

ـ يتسلم الطلاب الذين تسلموا تابلت أسئلة ورقية وورقة إجابة بابل شيت.

ـ تكون الإجابة فى البابل شيت إلزامية.

ـ يتسلم الطلاب الذين لم يتسلموا تابلت كراسة أسئلة وبابل شيت.

ـ ضرورة تدوين الطالب لبياناته من خلال الجلسة الامتحانية.

ـ تكتب البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بابل شيت.

ـ يجب على الطالب تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة للملاحظ.

ـ تسجيل الطالب كود الجلسة الامتحانية المدون على كراسة الأسئلة على التابلت.

ـ تحرير محضر إثبات حالة حال استخدام الطالب كودا مخالفا لما هو مدون.

ـ يعتمد الملاحظون صحة البيانات التى دونها الطالب.

ـ اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال.

ـ تحرير محضر للطالب فى حالة عدم تسليم ورقة الأسئلة والإجابة.

ـ يرسب فى المادة كل من لم يسلم ورقة الأسئلة والإجابة.

ـ يجب على الطالب تسجيل نفس الإجابة فى البابل شيت والتابلت.

ـ يتم الرجوع للتابلت حال تعذر قراءة الإجابة فى البابل شيت.

ـ يؤدى الطلاب الامتحان فى المواد غير المضافة يوم 3 يوليو.