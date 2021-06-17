شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية لمستفيدى "تكافل" عن شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الخميس، صرف المساعدات النقدية، للمستفيدين من "تكافل" عن شهر يونيو الجاري، وهما الأسر الأولى بالرعاية، بعدما قامت الوزارة على مدار اليومين الماضيين بصرف المساعدات النقدية " كرامة " لكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فى صرف معاشات شهر يونيو الجاري لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام المنافذ كما حدث خلال الأشهر.. المقبلة.



وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.