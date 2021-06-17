شكرا لقرائتكم خبر عن اطمئن.. الخطأ فى فاتورة الكهرباء مستحيل لهذه الأسباب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت نسبة الخطأ فى إصدار فواتير استهلاك الكهرباء تكاد تكون معدومة بعد تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، علاوة على مرور الفاتورة بـ6 مراحل قبل إصدارها ووصولها للمواطن، حيث يتم مراجعة الفاتورة قبل اصدارها و عرضها على المشترك للتأكد من صحتها و تفادى الأخطاء التى تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين، وفيما يلى مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية فى جميع شركات توزيع الكهرباء:

1- المرحلة الأولى هى تفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التى يتم التقاطها بواسطة شركة شعاع.

2- المرحلة الثانية إرسال القراءات التى تم تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

3- المرحلة الثالثة إعادة إرسال القراءات لغرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

4 - المرحلة الرابعة إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى و التأكد من عدم وجود أى قراءات شاذة.

5- وفى المرحلة الخامسة يرسل مركز الإصدار القراءات لإدارة الحسابات بكل فرع من فروع شركة توزيع الكهرباء وبعد الإنتهاء من مراجعتها يتم طباعتها.

6 - المرحلة السادسة و هى المرحلة الأخيرة يقوم كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

الجدير بالذكر أن، برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، كما أنه يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

ويذكر أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهوريه يتم أونلاين بواسطة الانترنت الموجود على هواتف قراء شركة شعاع لإرسال القراءة مباشره لشركات توزيع الكهرباء ال9.