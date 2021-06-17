شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الصيف يبدأ فلكيا الإثنين المقبل بالنصف الشمالى للكرة الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية أننا سنكون على موعد الاثنين المقبل 21 يونيو، مع الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف، فيحدث الانقلاب الصيفي للشمس في هذا الموعد، حيث تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن هذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، وهو يمثل أطول نهار وأقصر ليل في السنة، علما بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.

وفى 24 يونيو سنكون على موعد مع اكتمال القمر (بدر يونيو)، حيث يبدو القمر بدرا في الفترة من 23 حتى 25 يونيو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

أما وقت البدر الكامل فسيكون في 24 يونيو، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة، حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة، ويسمى أيضا قمر العسل، وهو القمر الثالث بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.