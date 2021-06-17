شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص 33 مليون جنيه لأصحاب الأنشطة التجارية بمنطقة بطن البقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة القاهرة 33 مليون جنيه سيتم صرفهم تعويضات لأصحاب الأنشطة التجارية الموجودة بمنطقة بطن البقرة ويبلغ عددهم 89 نشاطا، حيث سيتم صرف التعويضات خلال أيام بعد الانتهاء من قياس مساحات المحال الخاصة بالأنشطة.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه تم احتساب المتر بـ2000 جنيه، مع العلم أن الأرض ملكية الدولة، وليست ملكية السكان، كما أنه سيتم تعويض أصحاب المحال الصغيرة بحد أدنى 75 ألف جنيه.

وفى السياق تمكنت أجهزة محافظة القاهرة من نقل 1800 أسرة حتى الآن من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالأسمرات، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التي تنفذها الدولة لتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

ويتسلم أهالى منطقة بطن البقرة بمصر القديمة وحدات على المفتاح مجهزة بالكامل بها 3 غرف مفروشة وأنتريه وسفرة وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى توفير وسائل لنقل السكان للوحدات السكنيه الجديدة بالأسمرات.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلما استطاعت الدولة أن تحققه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل، إلى جانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية - مركز شباب - مدارس).