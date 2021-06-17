شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد استمرار استلام القمح المحلى من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلى من المزارعين لاستخدامه فى انتتاج الخبز البلدى المدعم بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، وبـ 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطا.

ويتم التوريد وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بنقاط الاستلام بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين، وذلك فى 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وتواصل غرفة العمليات المركزية برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية ممثلى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الاقماح وأنه من المستهدف استلام كميات من القمح المحلى هذا العام قد تصل إلى أكثر من 3.4 مليون طن قمح.