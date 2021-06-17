شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تتسلم اليوم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسلم اليوم الخميس المديريات التعليمية أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات المقرر لها أن تنطلق 10 يوليو المقبل، وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات تتسلم أرقام الجلوس ويتم تسليمها للإدارات والمدارس الثانوى لتسليمها للطالب، موضحة أن الطالب يحصل على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها خلال خلال أيام قبل انطلاق الامتحان التجريبى يوم 21 يونيو الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.