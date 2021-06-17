شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات جديدة مع هيئة قناة السويس بشأن السفينة "إيفر جيفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادى المملكة المتحدة للحماية ‎والتعويض، أن النادى وشركات التأمين الأخرى ذات الصلة بالسفينة "إيڤر جيفن" يقومون حالياً بإجراء مفاوضات جادة وبناءة مع هيئة قناة السويس، بناءً على تفويض من المالك، فيما يتعلق بمطالبة الهيئة الناشئة عن حادث جنوح السفينة إيڤرجيفن، ويأمل نادى المملكة المتحدة فى إنهاء هذه المفاوضات بصورة إيجابية فى المستقبل القريب.

وأضاف النادى فى بيان لها اليوم بشأن المفاوضات مع هيئة قناة السويس الخاصة بالسفينة: "‎كما يرغب نادى المملكة المتحدة أيضاً ‎فى توضيح أمر يتعلق بالإجراءات القضائية ذات الصلة بتحديد مسئوليات كافة الأطراف المعنية بهذا الحادث، وهى الإجراءات التى بدأها مالكو السفينة "إيفرجيفن" فى المحكمة العليا فى لندن".

وأكد نادى المملكة المتحدة للحماية والتعويض، عقد جلسات الاستماع الإجرائية فى المستقبل القريب، ‎مضيفا:" لتجنب الشك ويكون واضحا فإن هذه الإجراءات ‎القضائية ليس لها اى علاقة بهيئة قناة السويس".