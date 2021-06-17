شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التموين: مصر لديها كفاءة فى إنتاج الذهب تضاهى الدول العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، رئيس اللجنة الاقتصادية لشعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الدول تسعى جاهدة لزيادة المخزون الاستراتيجي للذهب، وأن الذهب أساس الاقتصاد القومي للدول والأفراد، وهو الملاذ الآمن الذي يعطى دليلاً على قوة الاقتصاد، موضحا أن الولايات المتحدة أكبر مخزون استراتيجي على مستوى العالم، وهو عنصر أمن للدول والأفراد، وأن مصر لديها كفاءة في إنتاج الذهب تضاهي الدول العالمية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الأمر يعود بالخير على صناعة الذهب وتشغيل عمالة بالآلاف، وهي مهنة كثيفة العمالة، ومن يعمل بها يحبها حتى يبدع فيها، والعملات الورقية لا يمكن الوثوق بها، وأسعار الذهب حالياً هدأت بشكل كبير، خاصة بعد الشهور الخمسة الماضية، ونزول أسعاره أمر غير مقلق.

وقال: "ندعو الدولة أن تسهل إجراءات إنشاء صناديق الاستثمار الخاصة بالذهب، نظراً لأهميتها، وحاليا مصر لديها كفاءة في إنتاج الذهب تضاهي دول العالم وتطابق المعايير العالمية، ومصر غنية بالذهب والدليل على ذلك كان منذ عهد الملك توت غنخ آمون، وهناك برديات تؤكد أن هناك 120 موقعا يصلح للبحث عن الذهب، أبرزهم السكرى والبرامية وحمش المثلث الذهبي، ومصر غنية بمناجمها".

وتابع: "توجد حاليا في مصر مصانع تضم أفضل الماكينات، فضلا عن عناصر الخبرة الأجنبية التي سيتم الاستعانة بها، وحاليا أساتذة في مجال الأعمال الذهبية اليدوية، والعامل المصري سريع البديهة ويتعلم بشكل سريع، ولديه القدرة على التشغيل".