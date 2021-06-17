شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة بـ"علوم طنطا" تحذر من النفايات الإلكترونية: تحتاج تشريعا ينظم التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منى الجمل، أستاذة بكلية علوم جامعة طنطا، إنه لابد من عمل التوعية الشديدة تجاه مخاطر النفايات الإلكترونية، خاصة في البلدان الصناعية والثورات الصناعية التي شهدتها الدول الكبرى.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "العالم ينتج 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية، بمعدل أن الفرد في العالم يغطي أكثر من 1 ونصف كيلو جرام من تلك النوعية من النفايات، التي تتسرب إلى التربة الزراعية وتضر المحاصيل الزراعية، وعلى الرغم من تشكيلها 2% من مجموعة النفايات في العالم، إلا أنها شديدة الخطورة، وتهدد بحدوث كوارث بيئية".

وتابعت: "لابد من إصدار تشريعات خاصة بتجريم التخلص من تلك النفايات بطرق غير علمية، نعمل في كلية العلوم وقمنا بعمل مشروع، ولكن فيروس كورونا عطلنا، هناك دول تقوم بإعادة تدوير تلك النوعية من المخلفات، وتحتاج إلى أيدي عاملة تمكنها من إعادة الاستخدام مرة أخرى".