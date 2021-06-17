خلال لقائه بالمجلس الفرعي.. نقيب المحامين يعتمد تشكيل هيئة مكتب شمال سيناء



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبل نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، مجلس فرعية شمال سيناء بقيادة النقيب الفرعي ممدوح العيادي، وذلك بمكتبه بالنقابة العامة.

وصرح نقيب محامي شمال سيناء ممدوح العيادي، بأن النقيب العام اعتمد خلال اللقاء تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية والذي جاء كالآتي:

1- ممدوح العيادي نقيب محامي شمال سيناء.

2- أشرف فاروز عضو الشباب.

3- صابر صلاح الدين أمين الصندوق.

4- تامر عبد الفتاح وكيل المجلس.

5- أحمد سليمان الأمين العام.

6- أيمن الخولي الأمين العام المساعد.

7- سليمان إبراهيم وكيل ثاني.

8- أحمد جمعة عضوًا.

9- محمد الخليلي عضوًا.

وفي سياق متواصل، ذكر النقيب الفرعي، أن نقيب المحامين وافق على تخصيص أتوبيس لنقابة شمال سيناء، وستخصصه الفرعية لنقل المحامين من العريش إلى الإسماعيلية، بسبب نقل مقر محكمة العريش إليها لحين عودتها لمقرها الأصلي، وذلك للتيسير على المحامين.

وأضاف "العيادي": "وافق النقيب العام كذلك على طلب النقابة الفرعية الخاص بشراء تكيفيين لغرفة المحامين بمحكمة شمال سيناء الابتدائية في إطار مخطط النقابة لتطوير غرف المحامين بالمحافظة"، موجهًا الشكر لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية على دعمه لمجالس النقابات الفرعية وتلبيته لمطالب المحامين واحتياجاتهم بما ييسر عليهم أداء رسالتهم السامية.