محافظ بورسعيد وأعضاء بمحلية النواب يتفقدون الميناء البري الجديد والحديقة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، يرافقه أعضاء وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي.

واستعرض المحافظ جهود تنفيذ الميناء البرى الجديد، لافتا إلى أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد ، ويمثل طفرة فى خدمات النقل بالمحافظة.

.وأشار المحافظ، إلى أن حي الضواحى شهد نقلة نوعية فى أعمال التطوير والتنمية وتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، لافتا إلى أن مدخل بورسعيد الواقع فى نطاق حى الضواحى أصبح يعكس مدى التطور الحضارى ببورسعيد خلال السنوات الأخيرة.

.ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع الميناء البرى الجديد، والذى يؤكد على التقدم الخدمى والتنموى الذى حققته المحافظة فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن أعمال تطوير الطرق بالضواحى تساهم فى جعل الحى من أرقى احياء بورسعيد ويوفر حياة كريمة للمواطن، و يتماشى مع كون بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.

وتفقد المحافظ والوفد، سوق الأسماك الجديد، وبازار بورسعيد الجديد (سوق الخضروات ) بحى العرب للتعرف على المشروعات الخدمية المطورة التى أقامتها المحافظة بما يتماشى مع خطة القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية على أعلى مستوى.

واستمع محافظ بورسعيد وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لشرح عن مكونات الأسواق وخدماتها، كما تم المرور بالعديد من المحلات للتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالنقلة النوعية فى مجال الأسواق التى نفذتها بورسعيد والتى تتماشى مع مجمل التطورات فى كافة المجالات وأهداف التنمية ببورسعيد، مما يساهم في تقديم خدمات على أعلى مستوى.