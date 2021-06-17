شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مكثفة من «صحة الغربية» للمرور على المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت لجان مديرية الصحة بالغربية، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومى على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى.

وقام أعضاء المكتب الفني بمديرية الصحة بالغربية، بعمل جولة مكثفة علي مستشفي المحلة العام لتقييم موقف شبكات الغازات الطبية ومخازن الأكسجين والمرور على نسب الإشغال ، ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل والتزام الطاقم الطبي.