شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إحلال السيارات القديمة واستبدالها بالكهربائية لتقليل الانبعاثات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن ملفات البيئة لم تعد ترفاً، ومصر من جانبها أخذت هذه الموضوعات بمنتهى الجدية، ولذا فهي واحدة من الدول القلائل التي التزمت بالوصول بنسبة الطاقة الجديدة في مزيج الطاقة المستخدم إلى ٤٢٪ خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مؤخراً مع إحدى الشركات الألمانية في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار «مدبولي» خلال لقائه مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، الأربعاء، إلى البرنامج الطموح لإحلال السيارات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات، هذا بالإضافة إلى قيام مصر بإصدار السندات الخضراء، واعتماد معايير الاستدامة البيئية للاستثمارات والمشروعات الوطنية، في خطة الدولة بدءاً من ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأضاف رئيس الوزراء أنه في ضوء ما تعانيه مصر من شح الموارد المائية، فإن التوسع في إقامة محطات تحلية المياه، تم ربطه أيضاً باستخدام الطاقة الشمسية في تلك المحطات.

حضر اللقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، والسفير محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.