شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: السمنة قد تصيب الكبد بالتليف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن سمنة الأطفال هي الأخطر على الإطلاق، لأنها قد تسبب الإصابة بالسكر من النوع الثاني، معقبًا: «هيعيش طول عمره بيعاني من السكر، وهذا قد يضر الكلى والاطراف»

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلاميان هشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، أن خفض الوزن امر هام للغاية ليس فقط للظهور بشكل مناسب، ولكن من اجل الوقاية من أمراض السمنة، والحفاظ على الصحة العامة.

ولفت إلى ان السمنة تحدث بسبب عدم شرب المياه، وتناول الطعام ليلًا، والابتعاد عن تناول الخضروات مثلما كان يحدث في الماضي، معقبًا: «المصريين اعتمدوا الثقافة الغربية في الاكل، وهذا أدى لزيادة مرض السمنة»

ولفت إلى أن السمنة تسبب الإصابة بالكبد الدهني الذي يتحول إلى تليف كبدي، وهذا يحدث بسبب الدهون والسكر.