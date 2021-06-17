شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
وزير خارجية لوكسمبورج: الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة
الولايات المتحدة وروسيا تصدران بيانا مشتركا حول بدء الاستقرار الاستراتيجى
"التعليم" تتيح أرقام جلوس الثانوية العامة ومقار لجان الامتحانات على التابلت
وزيرة الصحة: نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 6 أشهر المقبلة
عوض تاج الدين: تخطينا ذروة الموجة الثالثة لكورونا ونسعى لتطعيم 40% بنهاية العام
سامح شكرى: مصر مستمرة فى جهود إعادة ليبيا للاستقرار والحفاظ على مقدرات شعبها
المحطات النووية: 18 ألفا و950 شابا سحبوا كراسات الوظائف حتى الآن
رئيس الوزراء للمبعوث الرئاسى الأمريكى: ملفات البيئة لم تعد ترفاً ومصر أخذتها بالجدية.. صور
إحالة موظف المطار المتهم بالتحرش بفتاة وتصويرها من الخلف للمحاكمة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 83.31%
القومية للأنفاق: توريد أولى قطارات مونوريل العاصمة الإدارية خلال سبتمبر المقبل
وزير الخارجية: مصر والسودان قدما تنازلات للتوصل لاتفاق حول سد النهضة
وزيرة البيئة: الرئيس لعب دورا مهما فى توحيد الموقف الإفريقى أمام المجتمع الدولى
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر المسافات الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية.. تعرف عليها
مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر يدخل حيز التنفيذ.. اعرف التفاصيل
الرعاية الصحية: 23 مركزا و8 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء