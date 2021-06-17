شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:

وزير خارجية لوكسمبورج: الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة

الولايات المتحدة وروسيا تصدران بيانا مشتركا حول بدء الاستقرار الاستراتيجى "التعليم" تتيح أرقام جلوس الثانوية العامة ومقار لجان الامتحانات على التابلت

وزيرة الصحة: نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 6 أشهر المقبلة