شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ أكثر من 1000 مشروع بنية تحتية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن قطاع البنية التحتية يشهد طفرة غير مسبوقة من قبل خلال الـ6 سنوات الماضية، موضحا أنه تم تنفيذ أكثر من 1000 مشروع خلال تلك الفترة، ما يعنى تنفيذ حوالى 200 مشروع خلال العام.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه أصحبت هناك فرصة كبيرة لتوطين الصناعة المصرية المحلية الوطنية، موضحا أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة الصرف شهد على نجاح الصناعة المصرية في ظل النمو الاقتصادى، حيث إن هناك أكثر من 400 شركة ومصنع يشاركون في هذا المعرض.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن محطات معالجة الصرف تعمل على 16 تقنية، وأصحبت تستخدم تقنيات حديثة للغاية لتقليل استخدام الطاقة، ما رشد بشكل كبير من استخدام الطاقة الكهربائية بشكل كبير في تلك المحطات بعد استخدام أحدث التقنية التكنولوجية.