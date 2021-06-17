شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الثروة الحيوانية بالزراعة: لدينا 826 مركزا لتجميع الألبان فى 14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى تحمل الدولة تكاليف شهادة الاعتماد الدولية لمراكز تجميع الألبان لتشجيع أصحاب مراكز تجميع الألبان، موضحا أنه بعد حصر الثروة الحيوانية بشكل دقيق اكتشفنا أننا نتملك 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى تنظيم تراخيص مراكز تصنيع الألبان التي كانت تعمل بعيدة عن الدولة، كما تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن بعض المناطق التي بها ثروة حيوانية ليس بها مركز تجميع البان، ما جعل وزير الصحة يوافق على إنشاء مراكز تجميع البان في المناطق التي يتمركز فيها مربى الماشية وأصحاب الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من الألبان للخارج.