شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر مستمرة فى نقل رسالة إفريقيا للعالم لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جون كيري المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي تواجد في مصر ضمن جولته بالمنطقة، وجرى النقاش في 3 محاور؛ أولها الوضع المصري في ملف البيئي والتصدي للتغيرات المناخية.

وأضافت ياسمين فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه تم أيضًا مناقشة طرح مصر استضافة مؤتمر المناخ المقبل المقرر له في 2022، خاصة أن الدور على ‘فريقيا استضافة هذا المؤتمر، موضحة أن القيادة السياسية لديها توجه للحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية.

وتابعت أن البرنامج القومي لإعادة تأهيل البحيرات، من ضمن إجراءات التكيف مع تغير المناخ، والعمل حاليًا يتم على إعادة تأهيل البحيرات في ظل التغيرات المناخية، موضحة أن مصر مستمرة في نقل رسالة إفريقيا للعالم أجمع لمواجهة التغيرات المناخية، بينما تم الحصول على منحة قدرها 34 مليون دولار لحماية البيئة الخضراء.

واستكملت وزيرة البيئة، أن هناك توجه لزراعة المحاصيل القادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن أن قطاع النقل هو الثاني في التأثير على الانبعاثات المناخية، موضحة أن وجود أمريكا في مؤتمر المناخ المقبل، وتعهدها بتقليل الانبعاثات عام 2035، خاصة وأن جون كيري أكد أن اتفاق باريس سيكون هو المسار الخاص في المفاوضات، ولن يتم التنصل من هذا الاتفاق.

واختتمت تصريحاتها، أن مصر مُقبلة على الخروج من الدلتا وعمل 16 مجتمعًا عمرانيًا، ومن ثم التأكد من تأثرهم من تغير المناخ من عدمه، حيث تم العمل على خريطة تفاعلية، بوضع المدن الجديدة والمشروعات على الخريطة، بينما البحر المتوسط سيتعرض لآثار كبيرة من تغيرات المناخ.