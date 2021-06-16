شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يكرم ذوى الإعاقة الفائزين في كأس مصر لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الاهتمام بذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، مشيرا إلى توجيهاته بتوفير كل احتياجاتهم وتلبية مطالبهم نظرا لظروفهم.

وأعلن المحافظ في لقائه مع ذوى الاحتياجات الخاصة لتكريم الفائزين منهم في المسابقات الرياضية وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، أنه يتم الاهتمام بذوى الاعاقة وتشجيعهم على حصد الجوائز والميداليات في كافة المسابقات الرياضية، وأنه سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لحث الجميع على الفوز بمراكز متقدمة في المسابقات، حيث تم تكريم الفائزين بمراكز متقدمة في بطولة كأس مصر لألعاب القوى.

من جهة أخرى.. وعلى هامش تكريم الفائزين في المسابقات الرياضية، استقبل المحافظ الشابين اللذين قاما بمبادرة فردية لنظافة شاطىء البحر في منطقة الريسىة بالعريش، وهما كل من: عبدالرحمن الكرانى ومحمد عثمان.. حيث تم تكريمهما بمنحهما شهادتى تقدير لجهودهما في نظافة الشاطىء لتشجيع باقى الشباب على المبادرات والجهود الذاتية المجتمعية .