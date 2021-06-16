شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: نعمل بـ23 وحدة ومركزا بجنوب سيناء و90% اشتركوا بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عاطف، المنسق التنفيذي العام لمشروع التأمين الصحى الشامل، أن منظومة التأمين الشامل في محافظة جنوب سيناء تشمل 23 وحدة ومركزا صحيا موزعة على مستوى المحافظة بالكامل، مشيرا إلى أن 90% من المواطنين في سيناء انضموا إلى المنظومة.

وأضاف المنسق التنفيذي العام لمشروع التأمين الصحى الشامل، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أبرز ما استفادته المنظومة من تطبيقها في محافظة بورسعيد، العمل المشترك بين كافة القطاعات لتنفيذ وتطبيق خدمة صحية ذات جودة عالية.

ولفت المنسق التنفيذي العام لمشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن هناك تجاوب كبير من أهالى سيناء في التسجيل والإقبال على المنظومة وهذا يعكس مصداقية المنظومة في تقديم الخدمة الصحية في جنوب سيناء، متابعا: نعمل بشكل تجريبى في جنوب سيناء، وفى شهر يوليو نبدأ العمل الرسمي.

وأشار المنسق التنفيذي العام لمشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن المنظومة ستبدأ بعد جنوب سيناء في محافظتى السويس وأسوان من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى العام الحالي.