شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن دبلوم المعلمين.. كان يلتحق به بعد الإعدادية وخريجوه يعينوا مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن دبلوم المعلمين، الذى كان يتم منحه فى الماضى للدارسين ليس معناه حصول الطالب على دبلوم مثل دبلوم الفنى الحالى" الزراعى والصناعى والتجارة"، موضحا أن دبلوم المعلمين كان يدرس الطالب بعد الإعدادية مواد التربية وطرق التدريس وكان مؤهلا نفسيا للعمل فى مهنة التدريس، قائلا: دبلوم المعلمين لن يعوض.

ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى 10 معلومات عن دبلوم المعلمين.

- دبلوم المعلمين كان يحصل عليه الطالب بعد المرحلة الإعدادية.

- مدة الدراسة فى دبلوم المعلمين أما 3 سنوات و5 سنوات حسب ما أكده وكيل نقابة المعلمين.

- آخر دفعة لدبلوم المعلمين الذى كانت مدة دراسته 3 سنوات كان عام 1963، أما الخمس سنوات كان بعد عام 2000.

- دبلوم المعلمين كان خريجيه يتم تعيينهم مباشرة حيث كان يخضع للتكليف.

- يعمل خريجو دبلوم المعلمين فى التدريس لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

- دبلوم المعلمين كان يدرس فيه الطالب جميع المواد بجانب طرق التدريس كورسات إنجليزى وكان التركيز فيه أن يتم إعداد الطالب للتدريس فى المرحلة الابتدائية ومن ثم كان يتم التركيز على الجانب التربوى.

- كان يتم تدريب الطالب على الجزء العملى بالحضور يوم داخل المدرسة، ولا يوجد فيه تركيز على الجانب الدينى.

- دبلوم المعلمين فى فترته كان ذات قيمة ويقبل من مجموع أعلى من الثانوى العام، والمعلم بدار المعلمين كان يعادل معلم أول ثانوى، وكان هناك ارتقاء بمستوى معلم المرحلة الابتدائية خريجى دبلوم المعلمين وكان المنهج دسما.

- دبلوم المعلمين لا يعوض ولن يعوض لأن من يدخل دبلوم المعلمين كان ينتقى من صفوة طلاب المرحلة الإعدادية.

- أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخرا قرارا بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، واستفاد منه حملة دبلوم المعلمين وحصلوا على مؤهل عالى تربوى.