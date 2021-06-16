شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، على موقع المديرية خلال ساعات، وذلك بعد اعتمادها من محافظ القاهرة، ويمكن معرفتها من خلال الدخول على موقع المديرية اضغط هنا ، أو البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة إدخال رقم الجلوس مساء غدا من خلال الضغط هنا .

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021 بنسبة نجاح 83.9% حيث تقدم للامتحان 162293 طالبا وطالبة حضر منهم 160432 نجح منهم 134626 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 266 طالبا وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6% وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9%.