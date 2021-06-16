شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق السكان الأممى بمصر ينظم عرضا مسرحيا حول القضايا السكانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بالتنسيق ووزارة الشباب والرياضة، عرضا مسرحيا تفاعليا حول القضايا السكانية حضره مساعد أمين عام الأمم المتحدة إيب بيترسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يقوم بأول زيار رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب.

كما حضر العرض ممثلة الصندوق في مصر فريدريكا ميير واللواء إسماعيل الفار ممثل عن وزارة الشباب والرياضة وجيرمين حداد الممثل المساعد لأمين صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.



جانب من العرض المسرحى

شارك في العرض المسرحي عدد كبير من الشباب والفتيات من محافظات قنا وإسوان والشرقية. من جانبها أكدت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إن هذا العرض يعبر عن ما يراه الشباب في قراهم ومدنهم، حيث عقد مساعد الأمين عدة اجتماعات رفيعة المستوى للبحث في سبل تعزيز التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومختلف الشركاء والاطلاع على العمل الذي يتم في واحدة من أكبر مناطق عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة.



عرض مسرحية

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عين السفير إيب بيترسن الدنماركي الجنسية، مساعدا للأمين العام ونائبا للمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في يونيو 2020.