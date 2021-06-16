شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة الصحية": التأمين الصحى الشامل يمثل إعادة ترتيب لمنظومة الصحة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن مصر حاولت كثيرا لإصدار قانون التأمين الصحي الشامل ولكنه كان يحتاج إلى دعم وإرادة سياسية، وهو الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن ذلك القانون هو من أعظم القوانين التي أصدرتها مصر على مر تاريخها، وهذا القانون أنشأ 3 هيئات، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهي تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هو ليس تأمين صحي لتقديم خدمات صحية فقط، ولكنه إعادة ترتيب وتنظيم المنظومة الصحية في مصر من جديد، والمنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، حتى تتعامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، يجب أن تتعاقد مع الهيئة العامة للاعتماد الرقابة، ونضع معايير الجودة للخدمات المقدمة للمواطن، وتم اعتماد المعايير الخاصة بالمستشفيات بنسبة 98%، وهي نسبة غير مسبوقة، وقبل نهاية العام الجاري سيتم اعتماد معايير المعامل والعلاج الطبيعي والمراكز المتخصصة".

وقال: "كانت خطتنا ستطبق على 15 سنة، ولكن الرئيس وجه بخفض المدة خلال 10 سنين، حيث تم الربط بين مبادرة حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل".

من جانبه، قال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن دور الهيئة هو "الإدارة"، والإدارة تتمثل في قيام الهيئة ببناء حزمة الخدمات التي تقدم للمواطن، وتحدد أنواع العلاجات وطرقه وسعر الخدمة التي تقدم للمواطن وفقاً للوثيقة التي يتم تسليمها له، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية للمنظومة.

وأضاف خلال لقائه بالبرنامج: "تخرجت من هندسة الكومبيوتر وعملت في هذا المجال لفترة، وهو ما أكسبني خبرة كبيرة لتطبيقها التحول الرقمي في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأول شيء تم تطبيقه في المنظومة هو الاتصال بالكول سنتر الخاص بالمنظومة، كانت تلك الخطوة هي أولى خطوات تغيير الثقافة الخاصة بالمواطن، وتمكننا بنسبة أكثر من 98% تطبيق النظم الإلكترونية بين الموظفين".

وقال: "كل محافظة لها ديموغرافية معينة للأمراض، حيث أن هناك محافظات ترتفع فيها نسب الإصابات بأمراض الكلى، وتحتاج إلى ميزانية معينة، ومحافظات أخرى ترتفع فيها نسب الأورام، وحتى الآن في بورسعيد أنفقت هيئة الرعاية مليار جنيه، وأعتقد أن هذا الرقم سيتضاعف مرتين أو ثلاثة".