شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: منظمة المدن الأفريقية تستعرض النجاحات المصرية خلال اجتماعها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مصر تستثمر في النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية خلال اجتماع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، موضحا أن الاجتماع سيشهد تبادل الخبرات والتجارب ودراسة بعض التحديات بين المدن الأفريقية في مواجهة كورونا والنمو السكانى والتغيرات البيئية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه سيتم تنظيم زيارات وجولات للوفد الإفريقى لمشاهدة الإنجازات التي حققتها مصر مثل مدن الأسمرات وروضة السيدة زين والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية والعاصمة الإدارية الجديدة وسور مجرى العيون وعين الصيرة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه من المقرر أن يشهد غدا أول اجتماع للأعضاء الجدد لإقليم شمال أفريقيا، وسيحضره وزراء التنمية المحلية لدول إفريقية و25 من محافظى وعمد بدول أفريقيا، وسيتم تدارس التجربة المصرية والنجاحات التي تحققت خلال الـ7 سنوات الماضية، ودراسة نجاح ملف مواجهة فيروس كورونا المستجد.