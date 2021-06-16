شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية: أضفنا 600 سرير خلال جائحة كورونا وزيادة فى عدد الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية تعمل بشكل كبير للقضاء على قوائم الانتظار، موضحا أن وزيرة الصحة أعلنت أنه تخطينا 700 ألف تدخل في قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه كان متوسط تنفيذ العمليات لقوائم الانتظار لا يزيد من أسبوعين إلى 3 أسابيع، قبل جائحة كورونا، وأصبح متوسط فترة الانتظار رغم جائحة شهر أو شهر ونصف، ومجرد أن تنخفض الأعداد نعمل بكامل قوتنا للانتهاء من قوائم الانتظار، لافتا إلى أن 600 سرير تم إضافتها للمستشفيات الجامعية خلال جائحة كورونا وزيادة في عدد الحضانات.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم تخصيص مستشفيات كاملة للطوارئ، منها مستشفى طوارئ قصر العينى ومستشفى طوارئ عين شمس، ومستشفى طوارئ المنصور، وتم زيادة عدد الأسرة في مستشفى طوارئ القصر العينى من 120 سريرا إلى أكثر من 400 سرير.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه على رأس أولوياته الصحة والتعليم والمستشفيات الجامعية تشمل الصحة والتعليم، حيث تشمل تعليم وتدريب وتقديم العلاج فهى تمثل ذراعى الصحة والتعليم، وهناك طفرة في عدد المستشفيات التي تم بنائها خلال السنوات الماضية.