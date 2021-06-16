شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: ننتج 50 ألف سيارة كهربائية بالعام..وتوفر 6 آلاف جنيه كل 10 آلاف كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تقوم بتصنيع السيارة كهربائية فى العام المقبل، موضحًا أنه تم تجربة 12 سيارة كهربائية لبدء التشغيل لمسافة 30 ألف كيلو، مضيفا أن طاقة المصانع الإنتاجية فى العام ستصل لـ50 ألف سيارة، وهناك أبحاثا تتم لتصنيع سيارات مميزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسىى عبر ببرنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه فى العام المقبل فى نفس التوقيت وتحديدًا فى يوليو أغسطس سيتم البدء بتصنيع أول 100 سيارة، لافتا إلى أنه سيتم إنتاج السيارات الكهربائية بنموذج موتور واحد و 3 بطاريات مختلفة، وكشف أنه تم التعاون مع شركة مصرية لـ تطوير بطاريات السيارات الكهربائية، مؤكدا أن السيارة التى سيتم تصنيعها ستكون مميزة، وأن السيارة التى سيتم تصنيعها ستكون بيد مصرية.

وتابع أنه سيتم إنتاج السيارات الكهربائية ملاكي وتاكسي وتجاري، مؤكدا أن وزير الصناعة الصينى أكد له ضرورة توفير محطات الشحن للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بعمل 3000 محطة أى تستطيع 6000 سيارة تشحن فى وقت واحد، لافتا : “سيتم إعداد بنية تحتية متكاملة بداية من محطات الشحن"، مضيفا أن وزير الكهرباء وعد بتوفير الكهرباء بسعر منخفض، لكى يكون هناك إقبال على السيارة، كما أن أسعار الكهرباء ستكون على الجهد المتوسط والمنخفض.

وأشار إلى أن نصف محطات شحن السيارات الكهربائية ستكون فى المنازل أو فى أماكن العمل، مضيفا أن السيارة توفر 6000 جنيه فى الـ 10 آلاف كيلو مقارنة بالتقليدية، فالسيارة ستوفر سعرها بعد السير مسافة 400 ألف كيلو.