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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( 266) طالبا وطالبة، وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.79%.
كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6%، وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح99.9%.
كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9%.
وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.
أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة