شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.9% والان مع تفاصيل الخبر
وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( 266) طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.79 %
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6 % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح99.9٩٩.٩% .
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3 % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9 % .
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .