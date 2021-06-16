وزير القوى العاملة: التحول التكنولوجي يتسبب في فقد العمالة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مركز المعلومات بالوزارة اتفق مع وزارة الاتصالات لعقد 5 اتفاقيات لتدريب الشباب على وظائف المستقبل التي تكمن في الاتصالات والخاصة بتكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لفرص العمل المطلوبة في المستقبل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بحزب مستقبل وطن بعنوان "العمل والعمال" وذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

وقال الوزير، إن عقد الاتفاقيات لتدريب الشباب جاء عقب تفقده أحد مصانع السيارات، واكتشف أن المصنع في الماضي كان يمتلك حوالي 2000 عامل، وبعد التحول التكنولوجي أصبح المصنع لديه من 5 لـ 10 عمال فقط يديرون المصنع من خلال الكنترول روم الذي يسيطر على المصنع كله.

وتابع الوزير:"هذا يعني أن هناك تخلص من العامل تلقائي خلال السنوات المقبلة، وأن الوظائف الطبيعية تندثر، لذلك لم نتوقف وبدأنا في النظر لتدريب الشباب على وظائف المستقبل".