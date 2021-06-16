الزراعة توصي بتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والألبان بإفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

‏شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،بافتتاح ورشة العمل التشاورية الوطنية لأصحاب المصلحة لبناء خريطة طريق لتحسين الاستفادة وتعزيز فرص الاستثمار في الثروة الحيوانية والألبان والثروة السمكية.

بحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور طلال كشلاف مدير مكتب الثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي، والدكتور أحمد البلتاجى المسئول الفنى بمكتب الثروة الحيوانية والدكتور مصطفى خليل مدير معهد بحوث الانتاج الحيوانى، وعدد باحثي مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني العامل فى مجال الانتاج الحيوانى والالبان والاسماك

وقال الدكتور سعد موسى، إن مشروع دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل تحسين وتعزيز فرص الاستثمار فى قطاع الألبان والثروة الحيوانية والسمكية فى مصر Live2 Africa لدعم الخطة القومية للاستثمار فى الزراعة فى بلدان القارة الافريقية (NIAPs) National Investment Agriculture PLans.

وأشار موسى، فى كلمته الغى امتلاك دول القارة الأفريقية موارد زراعية هائلة حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القارة حوالي 930 مليون هكتار كما يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 بليون نسمة تبلغ نسبة الشباب لنحو 60 % ورغم ذلك فإن المساحة المزروعة لا تزيد عن نصف المساحة القابلة للزراعة . كما أن حوالي 224 مليون نسمة بالقارة يعانون من نقص وسوء التغذية فضلا عن وجود فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا .

ولفت إلي أن القطاع الزراعي، يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط فى مصر بل فى عدد كبير من دول القارة الإفريقية سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والقوي العاملة والصادرات أو من حيث توفير الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية. الا أن هذا القطاع الهام فى مصر وعدد من دول القارة يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية العالمية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية.

وقال موسي، إن جائحة كورونا تزيد حجم المشاكل التي تواجهها القارة الإفريقية ليس فقط بالقطاع الزراعى ولكن بكافة القطاعات، مما كان له تداعيات سلبية على معدلات النمو التى كان من المستهدف تحقيقها فى دول القارة خلال عامى 20/2021 .

هذا ويساهم قطاع الزراعة فى مصر بنحو 15% من قيمة الناتج المحلي القومي ويعمل به نحو 29% من تعداد سكان مصر بشكل مباشر ونحو50% من السكان بشكل مباشر وغير مباشر، كما يعد قطاع الثروة الحيوانية والألبان والسمك من القطاعات الهامة التى تساهم بشكل كبير فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى