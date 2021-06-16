حقوق الإنسان بالبرلمان تثمن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه سد النهضة وحقوق الإنسان بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الموقف الرسمي من الاتحاد الأوروبى تجاه ملف سد النهضة وحقوق الإنسان بمصر.

وقال رضوان في بيان له، الأربعاء، أن موقف الاتحاد الأوروبى كان واضحا في لقاء سامح شكرى وزير الخارجية مع وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن، اليوم، خاصة أن الأخير أكد أن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد على إيجاد حل بشأن هذا الملف، إضافة إلى إشادة " جان أسلبورن " بالتطور الإيجابي بين مصر والاتحاد الاوروبي في ملف حقوق الإنسان، وأن بلاده لا يمكن أن تعطى مصر نصائح بالخصوص، لكنها تتطلع لاستمرار التشاور وأن الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مستمر .

وأكد أن موقف الاتحاد الاوروبى يؤكد أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين باحترام مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحقوق الإنسان فى مصر والعالم كله .

وأشار إلى أن الرئيس السيسى نجح فى أن يجعل العالم كله على قناعة تامة، بأهمية تطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الشامل،خاصة أن مصر تطبيق هذه المعايير على جميع مواطنيها حتى يتمتعوا بحياة كريمة ينعمون بحقوقهم فى السكن والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الأخرى.