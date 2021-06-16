نشرة الحوادث.. إجراء قانوني بشأن "متحرش المطار" وانتحار فتاة وحريق بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

-بعد تداوله على "فيسبوك".. ضبط المتهم بالتعدي على سيدة مُسنة بمدينة السلام

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على المتهم بالتعدي على سيدة مُسنة على درجات سُلم داخل عقار بمدينة السلام.

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-٣ سيارات إطفاء تجابه حريق كبابجي شهير في المهندسين

اندلع حريق في مدخنة مطعم مأكولات مشوية "كبابجي" شهير في منطقة المهندسين.

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-عاتبته على معاكستها.. ضبط سائق اعتدى على طالبة في المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن قيام سائق "توكتوك" بالتعدي على فتاة بالضرب، وضبط مرتكب الواقعة.

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-أجبرتها أسرتها على العودة لزوجها.. انتحار ربة منزل بالحبة القاتلة في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على الانتحار "بالحبة القاتلة" بقرية أبو جلال التابعة لشربين بمحافظة الدقهلية، لمرورها بحالة نفسية سيئة، ووصلت المستشفى في حالة إعياء شديد وتوفيت

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-بالخطأ.. تسمم 3 أشخاص تناولوا أقراص الغلة السامة في المنيا

أصيب 3 أشخاص بينهم ربة منزل، اليوم الأربعاء، بأعراض تسمم وقئ وإسهال نتيجة تناولهم أقراص الغلة السامة، بمناطق متفرقة في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ورجحت التحريات الأولية أن تناول تلك الأقراص كان بالخطأ.

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-النيابة العامة تأمر بحبس متحرشٍ بصبي في قطار

أمرت النيابة العامة، بحبس متحرشٍ بصبي في قطار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

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-لا تزيد على سنة.. ما العقوبة المتوقعة على مصور "فتاة المطار" بغير رضاها؟

أحالت النيابة العامة، متهمًا بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية.

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-تأجيل دعوى تعويض تامر أمين بـ10 ملايين من عبدالناصر زيدان لـ30 يونيو

أجلت المحكمة الاقتصادية، دعوى من الإعلامي تامر أمين يطالب الناقد الفني عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لجلسة 30 يونيو

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-"صور لمواطن عفة".. النيابة العامة تحيل متهما صور فتاة دون رضاها للمحاكمة

قدمت النيابة العامة، متهمًا بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضاها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية.

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قتيل الأيفون.. استدرجه صديقاه وهشما رأسه بحجر لسرقة هاتفه بالشرقية

تباشر نيابة العاشر من رمضان بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق مع شاب وابن خالته في اتهامهم بقتل صديقهما لسرقة هاتفه الآيفون.

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