شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: مبنى جديد لطلاب دار العلوم يحمل التراث الثقافي والحضاري للكلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية دار العلوم، والدكتور عبدالمجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليتين، أعمال امتحانات الفرق الثانية لكليتي «الحاسبات والمعلومات» و«دار العلوم»؛ وذلك للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل اللجان، ومتابعة تطبيق ضوابط وقواعد العملية الامتحانية، والتزام الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل مقار اللجان، ومنع تبادل الأدوات والمتعلقات الشخصية، إلى جانب التعقيم المستمر للجان قبل وبعد عقد الاختبارات.

وصرح الدكتور مصطفي عبدالنبي أنه قريباً سيدخل الخدمة مبني متكامل ومستقل خصص لطلاب كلية دار العلوم، تم إنشاؤه على طراز معماري مميز يتناسب مع طبيعة الكلية، وتزويده بكافة الخدمات، ليكون نقلة نوعية للكلية، ويوفر متسع للطلاب لعقد المحاضرات واللقاءات العلمية مع أساتذتهم في مناخ أفضل يحمله الطابع العلمي والتراثي والحضاري لكلية دار العلوم، ويواكب التطورات العالمية.