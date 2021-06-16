شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقل أهالي «بطن البقرة» من العشوائيات إلى شقق مجهزة في الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن أهالي منطقة بطن البقرة، سينتقلون إلى حي الأسمرات، بدلًا من سكنهم في العشوائيات، موضحًا أن نقلهم للأسمرات بدأ منذ شهر، وسط سعادة كبيرة للأهالي.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الأهالي لديهم قناعة كبيرة بأنهم ذهبوا للسكن في المكان الأفضل الذين يستحقونه بعد العيش في عشوائيات، مشيرًا إلى أن هناك مناطق كثيرة في مصر عشوائية تشبه بطن البقرة تم القضاء عليها.

وتابع أن ما حدث نتيجة مجهود مبذول بعد دعم كبير من القيادة السياسية، وتضافر كافة جهات الدولة، موضحًا أن وزارة التضامن قامت بمجهود كبير للغاية، حيث ساهمت في فرش المنازل، فضلًا عن الأبحاث التي أعدتها بشأن المساكن التي كانت تعيش بها الأهالي والأخرى التي انتقلت إليها.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك 1800 أسرة تم نقلهم، بنسبة 90 % تم تجاوزها، بينما يتبقى أقل من 200 أسرة سيتم نقلهم إلى حي الأسمرات، ليصبح جميع أهالي منطقة بطن البقرة تم نقلهم جميعًا، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة وفرت عربات لنقل الأجهزة الخاصة بالأهالي.

واختتم أن هناك محظورات في العقد، بالإضافة إلى 10 جنيه يوميًا يتم دفعها الساكن للحفاظ على هذا المشروع، حتى لا يتحول لبعد سنوات إلى صورة أخرى، ويظل المشروع كما هو في أفضل صورة ممكنة، بينما حول العمارات هناك حدائق وحمامات أولمبية وملاعب وغيرها من الأماكن الترفيهية للأهالي.